Gabon: France - Des Gabonais manifestent devant le siège de l'AFD à Paris

On rappelle qu'un gabonais de France, Alain Ogouliguendé, et trois organisations de la société civile gabonaise ont déposé le 19 août dernier une requête devant le tribunal administratif de Paris pour faire annuler la garantie de l'Etat français, accordée au Gabon par l'AFD dans le cadre de la dernière tranche de 75 millions d'euros issue du prêt triennal de 255 millions d'euros approuvé le 1er décembre 2017.

« Endettement substantiel de plusieurs générations pour un résultat zéro, nous devons y mettre fin aux projets fictifs de l'AFD qui soutien et participe au maintien d'un régime corrompu et dictatorial au Gabon », a ajouté l'un des leaders du Mouvement la Voix de Mapanes à Paris, Papin Sika.

