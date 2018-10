Gabon: Rentrée scolaire - Où va l'argent des frais de scolarité ?

Sur les reçus de l'Ecole Pilote de Bikélé, le montant payé, 6.000 Fcfa n'apparaît pas.,

L'augmentation des frais de scolarité pour l'année 2018-2019 qui commence, suscite des interrogations et surtout, amplifie le stress des parents d'élèves.

Cette année scolaire pourrait être l'une des plus difficiles pour les responsables de familles. La nouvelle grille des frais d'écolage a été revue à la hausse. Du primaire au secondaire, les parents devront débourser un peu plus d'argent pour garantir à leur(s) enfant (s) une place en classe. Les frais de scolarité passent de 2000 Fcfa l'an passé, à 6000 Fcfa cette année, dans les écoles primaires.

Dans certains établissements, un doute plane sur la vraie destination de cet argent. A l'école publique de l'Octra, et à celle de Bikélé par exemple, les parents paient la somme exigée. Pourtant, ce montant ne figure pas sur les reçus délivrés. Il y est écrit 1000 Fcfa pour l'association des parents d'élèves, mais rien sur les 5000 Fcfa. En plus, cette augmentation surprend : « je suis orpheline, je bricole pour pouvoir payer mes frais de scolarité ; ce que j'ai épargné m'a permis de payer mes cahiers et certains livres en mettant mes deux milles pour ma scolarité de côté. Quand j'arrive, on me fait comprendre que le montant a augmenté, je ne sais plus quoi faire et je veux aller à l'école » se lamente Samira, 9 ans, élève en 4è année.

Dans les collèges et lycées publics, on parle de 10.000fcfa pour l'inscription cette année, 6000 fcfa l'année dernière : « toute inscription s'élève à 10.000 f. Comment faire avec mes 5 enfants ? je ne travaille pas » se plaint une dame. Hormis ces frais, s'ajoute la demande, chaque année, des mêmes documents à fournir qui ajoute une dépense aux parents ; à croire qu'il n'existe pas d'archives dans les établissements publics.