Gabon: Moabi/ Législatives 2018 - Une défaite encourageante pour le jeune candidat Camille Ismaël Borobo ManfoumbI

Le jeune n'entend pas s'arrêter en aussi bon chemin, puisqu'il a promis aux populations de Moabi de revenir dans les jours à venir pour les remercier et surtout pour continuer à œuvrer pour un Moabi Fort, Uni et Solidaire.

La délibération tardive des résultats de cette élection à Moabi, soit 48h après le vote, a donné des sueurs froides au candidat et à toute son équipe. Il est sorti troisième, derrière les candidats Bonaventure Nzigou Manfoumbi (F.E.R) et Herménégile Bussa-Bussambe (P.D.G), avec un écart de voix pas du tout écrasant : moins de 10% avec le premier cité qui a recueilli 27% des voix.

Après une belle campagne entamée le 27 septembre dernier, avec le mouvement « Osons Ensemble », le jeune candidat ,29 ans, et toute son équipe se voyaient au pire des cas, être admis au second tour de cette élection. L'adhésion des populations à son offre politique durant toutes les causeries leur avait donné un grand espoir. Adhésion marquée par l'implication non monnayée des jeunes, des anciens et des mamans, dans les villages.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.