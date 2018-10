Gabon: Fougamou, une fenêtre vers le tourisme

L'amélioration du quotidien des populations estimées à plus de 5649 âmes est attendue à l'implantation des sociétés. Le transport urbain n'existe presque pas. Le taxi est rare pour partir de Bassali au rond point non loin du lycée technique, c'est une chance avoir un véhicule. " Mon frère, je tente de patienter pour un clando, mais rien" se lamente Nestor.

Il y a des lieux de chaleur pour les ambianceurs. Les carrefours Belles filles, Rio, le célèbre carrefour Beaux garçons. "J'ai baptisé cet endroit ainsi parce qu'il y a une trentaine d'années, les garçons et les filles s'y donnaient rendez-vous" raconte Docteur des roues, le plus connu des vulgarisateurs(Michelin) de la ville.Le touriste peut manger à son choix et dormir dans un motel ou hôtel, le plus huppé, est l'hôtel Ngounié face au quartier Ngouassa.La commune est coupée à deux. La grande partie de la bourgade se situe sur la rive gauche de Fougamou. "On emprunte la pirogue pour arriver ici" signale Roseline à Ngouassa qui présente encore une carte rurale.

