Cote d'Ivoire: Prévention des catastrophes - L'Artci élabore un plan national de télécommunications d'urgence

Jugé depuis six ans à la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, le… Plus »

Dans le monde, sur la période 2000-2016, ce sont 410 catastrophes qui ont frappé la terre, affectant 220 millions de personnes et occasionnant 92 000 décès. Quant aux coûts financiers, ils s'évaluent à plus de 113 milliards de dollars en moyenne par an sur la même période.

En 2017, ce sont 15 décès qui ont été enregistrés du fait des inondations, avec 1139 domiciles sinistrés et 233 maisons effondrées. En 2018, en plus des pertes en vie humaine, la Côte d'Ivoire a enregistré 1020 ménages sinistrés.

Organisé par l'Artci, en collaboration avec le consortium Anc/Mettelicom et la structure Défis et stratégies, ce 9e forum a réuni 50 acteurs des télécommunications, les responsables des compagnies de téléphonie, des agents de la police nationale, des sapeurs-pompiers militaires ainsi que des élèves ingénieurs de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

