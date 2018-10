Afrique: Les "grands médias" invités à enquêter sur "le drame du désert d'Agadès"

Le sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) se déroule jeudi et vendredi à Erevan… Plus »

Ibrahim Manzo Diallo affirme que "les passeurs empruntent d'autres routes secondaires, plus dangereuses, inaccessibles et impraticables".

Selon lui, ce qui se passe dans le désert du Niger, de la Lybie et de l'Algérie "est plus dramatique" que la situation qui prévaut en Méditerranée, "parce qu'il n'y a aucune statistique, aucun chiffre".

"On parle beaucoup plus de ce qui se passe dans la Méditerranée avec ses milliers de morts, mais le sable du désert est devenu également un linceul pour ces migrants africains en quête de mieux-être", a déclaré Diallo.

