Algérie: Tizi-Ouzou - L'audience d'évaluation des biens du défunt chanteur Matoub Lounes reportée

Elle a ajouté qu'elle et sa mère ainsi que la Fondation Matoub "refusent de faire de la politique ou de la surenchère sur un patrimoine qui appartient à la mémoire collective et à l'Histoire".

Soulignant que cette évaluation devrait toucher l'ensemble des biens du chantre de l'amazighité et de la démocratie, dont le véhicule à bord duquel il se trouvait lors de son assassinat, ses instruments de musique et ses manuscrits, Malika Matoub, également présidente de la Fondation Matoub, a observé que "ce patrimoine appartient à la mémoire collective et cette Fondation ainsi que le musée Matoub qui vient d'être créé, se chargent de la préservation et de la protection de ce patrimoine et de la mémoire du Rebelle, mission confiée par les lois qui régissent ces deux institutions".

Le motif de ce report tient à l'absence de la mère du "Rebelle", malade et hospitalisée, selon la Fondation Matoub Lounes, et de la veuve du chanteur Nadia Matoub-Brahimi, qui avait introduit une requête pour la désignation d'un expert qui procédera à l'évaluation des biens de Matoub Lounes, assassiné par un groupe terroriste le 25 juin 1998.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service.

