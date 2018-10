Algérie: Algérie Poste - Ouverture de plus de 300 nouveaux bureaux de poste avant fin 2018

Algérie Poste compte plus de 25.000 employés qui sont au service de plus de 22 millions clients, en assurant quelques 2,8 millions opérations par jour au sein de 21.500 bureaux offrant des prestations postales et financières à travers son réseau déployé sur l'ensemble du territoire national".

Évoquant les services numériques "développés" lancés par l'entreprise à travers la carte Edahabia, M. Dahmani a affirmé que les distributeurs automatiques installés au niveau des bureaux de postes ont enregistré, durant 2017, plus de 74 millions d'opérations de retrait, d'un montant estimé à 347 milliards DA, dont 41 milliards DA retirés durant le mois de ramadhan dernier, dévoilant "un projet d'acquisition de plus 1000 nouveaux distributeurs automatiques qui seront placés prochainement dans les différents bureaux de postes".

A cet effet, l'entreprise a ouvert en 2018, "2811 postes d'emploi, dont la moitié a été consacrée au renforcement du réseau de distribution, en l'occurrence les facteurs et le personnel en charge de la distribution, outre la régularisation de la situation de 5511 employés dans le cadre de l'insertion professionnelle et la permanisation de 927 autres, mardi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poste".

Cette mesure qui "a touché à ce jour 1600 bureaux de poste est susceptible d'augmenter le débit au niveau des bureaux de poste à 2 mégabits, et partant améliorer le réseau et la célérité des opérations financières".

Intervenant sur les ondes de la Radio algérienne, M. Dahmani a indiqué qu'Algérie Poste avait "adopté une stratégie ambitieuse, s'étalant de 2018 à 2020, visant à améliorer les prestations au profit des clients, à moderniser le réseau postal et à alléger la pression sur plusieurs bureaux de poste, notamment dans les nouvelles zones urbaines". Ainsi, il a été décidé l'ouverture, avant fin 2018, de 311 bureaux qui seront renforcés par des bureaux mobiles dans les régions éloignées et celles connaissant une grande perturbation dans le réseau postal".

