Algérie: La récupération du carton connait un boom à Oran

Cette commission, récemment créée, est présidée par la direction de l'environnement et compte des membres de différentes structures : l'EPIC CET Oran, la direction de la santé et de la population, la direction du commerce ainsi que des services de la gendarmerie et de la police.

La création de petits centres de tri dans chaque commune sous instruction de la wilaya a donné ses fruits, a souligné Mme Gherbi, ajoutant que les quantités récupérées sont appelées à croître encore plus au cours des mois à venir, notamment avec la mise en place d'une commission de wilaya qui veille à ce que les commerçants déposent leurs déchets valorisables - le carton et le film en plastique notamment - au niveau des centres de tri.

Les quantités récupérées étaient encore moins importantes au cours des années précédentes, avec 16 tonnes en 2016 et 8 tonnes en 2015, a précisé la même responsable, ajoutant que cette hausse s'explique par plusieurs paramètres dont les campagnes de sensibilisation menées par l'EPIC CET Oran et l'ouverture de mini-centres de tri sélectif, avoisinant les rues commerçantes, notamment.

