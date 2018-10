Algérie: Assurances - La CNMA lance un nouveau produit pour la prise en charge médicale des agriculteurs à domicile

Sur le plan matériel et équipement, M. Hamoud affirme que la société dispose d'un parc de 520 véhicules médicalisés et elle est même conventionnée avec la compagnie aérienne Tassili Airlines pour assurer le transports et le transferts des malades dans les zones éloignées vers les hôpitaux des grandes villes via les appareils de la compagnie aérienne publique.

Pour sa part, le Président directeur général de Magh Assistance, Hamoud Sid Ahmed, a affirmé que sa société a mis les moyens pour une prise en charge de l'assuré et sa famille en les faisant bénéficier d'une série de soins, en citant entres autres, les premiers secours , les consultations générales, les examens cliniques et les analyses médicales.

"C'est un produit différent des autres prestations d'assurances classiques. C'est même un service vital car il cible en particulier la population agricole en la faisant bénéficier de la prestation médicale à domicile, d'autant que les agriculteurs et les éleveurs ainsi que leur familles se trouvent souvent dans des zones reculées où il y a un manque terrible de structures médicales", a expliqué M. Benhabiles dans une déclaration à la presse, à l'occasion de la signature de la convention tripartite entre la CNMA, sa filiale "Le mutualiste" et la société "Magh Assistance".

