Angola: Chine - Huawei investit 60 millions de dollars américains au pays

Beijing — Au cours des 20 dernières années, la multinationale chinoise Huawei, troisième fabricant mondial de Smartphones, a investi 60 millions de dollars en Angola.

Les données ont été publiées mercredi à Beijing par son vice-président, Yi Xiang, qui a renouvelé l'intérêt de cette société de technologie pour renforcer les investissements dans ce pays africain.

Dans le monde des technologies, Huawei Technologies Co. Ltd., qui compte plus de 172 bureaux dans le monde, se place derrière les "géants" Samsung Electronics et Apple Inc.

En 2017, ses bénéfices ont augmenté de 28%, grâce aux réductions de coûts.

La société basée à Shenzhen a enregistré une solide performance sur le marché domestique la même année et a vu ses gains s'élever à 47,5 milliards de yuans.

Fondée en 1987, Huawei Technologies Co. Ltd emploie plus de 200 000 personnes et envisage d'installer un bureau en Angola.

Selon son vice-président, l'Angola est l'un des pays où Huawei a commencé à développer ses activités à l'étranger, d'où l'intérêt de les renforcer sur le sol angolais.

Il a expliqué que dans ce pays, la société chinoise développait les technologies 2G, 3G et 4G et participait activement au processus de développement technologique, principalement pour l'amélioration de l'infrastructure de communication.

L'Angola étant un marché stratégique pour la Chine, le responsable a annoncé son intention d'introduire "le monde numérique" en Angola et de faciliter son accès à tous les citoyens angolais.

"Nous voudrions apporter le monde numérique et l'interconnexion à chaque personne, famille et organisation en Angola", a déclaré Yi Xiang à la presse en marge de la visite du Président angolais João Lourenço au Centre de recherche technologique de Huawei, dans le cadre de sa visite d'Etat.

En plus de fournir sa technologie à l'Angola, la multinationale chinoise a l'intention de mener un projet qui vise à réunir toutes les entreprises de télécommunications afin de réaliser un développement commun.

Dans le cadre de cette stratégie, il a offert mercredi au président angolais un système de communication d'urgence qu'il prétendait de faire installer dans la présidence de la République pour apporter son aide dans les situations d'urgence.

"Dans le passé, le système de communication d'urgence reposait sur des signaux sonores et analogiques. Grâce à ce nouveau système, nous pouvons communiquer par vidéo, ce qui facilite davantage les opérations d'urgence", a-t-il conclu.

João Lourenço a terminé mardi sa visite d'État, qui avait pour point culminant la signature de plusieurs instruments juridiques de coopération bilatérale, en mettant l'accent sur un accord de financement de 2 milliards d'USD pour l'Angola.