Angola: Le pays et la Russie se concentrent sur le renforcement de la coopération culturelle

Luanda — La Fédération Russe a exprimé mercredi son intention de renforcer la coopération culturelle avec l'Angola dans divers domaines.

Selon l'ambassadeur de la Russie en Angola, Vladimir Lararov, qui s'exprimait lors d'une audience avec la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, les deux pays ont une histoire commune qui doit également être ressentie dans le domaine culturel.

La ministre Carolina Cerqueira a choisi comme priorités les domaines de la formation des cadres, avec un accent particulier sur les aspects du patrimoine, de la musique, de la muséologie, entre autres.

Carolina Cerqueira a souligné la nécessité pour les deux peuples de maintenir un contact plus direct avec les traits et l'identité culturelle de chacun, afin de mieux comprendre le mode de vie des peuples respectifs et de renforcer l'amitié entre les deux pays.

Selon le ministre, dans le cadre de la coopération entre les deux pays, les échanges culturels ouvrent des perspectives pour comprendre le potentiel économique mutuel, l'histoire et l'identité de chaque nation, en tenant compte du contexte géopolitique dans lequel ils sont insérés.

Le diplomate russe a saisi l'occasion pour inviter la ministre à assister au forum international sur la culture qui se tiendra du 15 au 17 novembre à Saint-Pétersbourg, ce qui a conduit la gouvernante angolaise à remercier et à garantir la participation du ministère de la Culture à cet important forum mondial.

Il a également exprimé son intention de rouvrir le Centre culturel russe, une institution dédiée à la diffusion de la culture russe en Angola et promotrice de l'échange de délégations artistiques et de groupes culturels.

Les relations d'amitié et de coopération entre la République d'Angola et la Fédération Russe (l'ex-URSS) remontent à la lutte pour la libération nationale, ayant été formalisées en 1976, lorsque les deux pays ont signé le traité d'amitié et de coopération, animé par les sentiments traditionnels d'amitié, de coopération et de solidarité.