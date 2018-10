Ile Maurice: Cinema week - Les emplois au centre de l'événement

L'événement se tiendra du 18 au 21 octobre. Le thème de la Cinéma Week reste inchangé: «East meets West in Mauritius.» Les invités d'honneur seront Elsa Zylberstein, Prabhu Deva, Shekar Kapur et Justin Chadwick. Outre des séances de cinéma gratuites, l'événement comprendra aussi des masterclasses, des ateliers de travail et des conférences portant sur le développement et le financement de cette industrie. Pradeep Roopun a, quant à lui, fait savoir qu'autrefois, le tournage était le centre d'intérêt des autorités mais aujourd'hui, ce sont les emplois susceptibles d'attirer les jeunes qui les intéressent.

