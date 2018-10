Congo-Kinshasa: Beni - Le bilan de l'attaque Mayimoya passe de 6 à 7 morts

Entre 52 000 et 78 000 personnes ont traversé la frontière angolaise en dix jours, selon les chiffres… Plus »

« L'ennemi est devenu très virulent. Ce sont les militaires qui meurent, ce sont les civiles qui meurent ! Vraiment, il faudrait qu'on renforce l'action militaire et les renseignements militaires, qu'on renforce aussi la collaboration [entre la MONUSCO et les FARDC] ; de sorte que l'action contre les ADF aie un rendement », a souhaité Janvier Kaseraka, rapporteur de la société civile du territoire de Beni.

Le bilan de l'embuscade de mardi dernier à Mayimoya est passé de six à sept morts, huit personnes enlevées et une voiture pillée, a indiqué mercredi 10 octobre la société civile du territoire de Beni (Nord-Kivu). Cette embuscade, qui a visé des véhicules en provenance d'Oïcha et de l'Ituri sur la route nationale numéro 4, serait l'œuvre des présumés rebelles ougandais des ADF.

