Cote d'Ivoire/Centrafrique: Éliminatoires CAN 2019 - Les Éléphants sont arrivés à Bouaké ce mercredi

Dans trois jours, les Ivoiriens vont aller voter pour les élections municipales et régionales. Reportage… Plus »

Cela dit, ce sont des Éléphants déterminés que nous avons vus. Nicolas Pépé, Serges Aurier, Eric Bailly... sont bel et bien présents pour donner la réplique aux Fauves de la Centrafrique qu'ils affrontent dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019, ce vendredi 12 octobre, à partir de 17h, au stade de la paix de Bouaké.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.