Cote d'Ivoire: INFAS - Le Master en science infirmière obstétricale démarre cette année

Le Master en science infirmière obstétricale, option pédagogie, démarre cette année académique, au sein de l'Institut national de formation des agents de la santé (Infas). Une quarantaine d'étudiants sont déjà inscrits à ce programme ouest-africain.

«Notre défi consiste avant tout à former en quantité et en qualité. Nous recherchons une ressource humaine qui a la compétence en pédagogie», a indiqué la directrice générale de l'Infas, Pr Meliane N'Dhatz Sanogo, le 8 octobre 2018, au cours de la cérémonie d'évaluation qui a eu lieu au sein dudit établissement.

Elle ajoute, à ce titre, qu'il s'agit de relever le défi de «réduire la mortalité maternelle en vue d'améliorer les indicateurs de santé».

Cette cérémonie avait pour objectif de faire l'état d'avancement de ce projet. A cette occasion, la directrice générale de l'Infas a fait un plaidoyer auprès des partenaires.

Notamment, en termes d'appuis pour un meilleur encadrement des étudiants sur le terrain, d'aides aux étudiants nationaux, de formation d'enseignants supplémentaires et de renforcement des sites de stage.

«A travers ce projet, il s'agit de renforcer les capacités de certaines institutions de formation afin qu'elles se positionnent comme des centres régionaux pour la formation des formateurs en cycle de Master», a renchéri Mabingué NGom, directeur régional de l'Unfpa (Fonds des nations unies pour la population), un des principaux partenaires.

Le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Pr Soro, a affirmé pour sa part, la volonté de la tutelle à «soutenir et accompagner le projet jusqu'à son terme». Il a aussi affirmé qu'in fine, c'est la Côte d'Ivoire et tous les pays partenaires qui en tireront le plus grand profit.

Le Master en science infirmière obstétricale est une initiative de plusieurs partenaires. Il s'inscrit dans le cadre de «l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le sahel (Swedd)». Et vise à améliorer les indicateurs de santé en contribuant à mieux former des agents de santé publique.

En plus de l'Infas qui abrite le Master en science infirmière, l'École nationale de santé publique de Niamey (Niger) va accueillir le Master en gynécologie obstétricale, quand sera logé au sein de l'Institut national de formation en sciences de la santé de Bamako (Mali), le Master en management des services de santé.