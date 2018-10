Seychelles: Intelvision passe au solaire, et fera partie des entreprises dotées du plus grand système photovoltaïque des Seychelles

Intelvision devrait figurer parmi les sociétés dotées des plus grands systèmes photovoltaïques de la nation insulaire après l'installation d'un système de 100 kW à son siège et les projets d'installations supplémentaires dans d'autres bureaux.

Un ingénieur de la société, Krassimir Bebov, a déclaré à la SNA mardi dernier que la direction envisageait depuis longtemps de passer au vert et d'installer des panneaux solaires à son siège de Providence, sur la côte est de l'île principale de Mahé.

«Enfin, nous avons pris cette décision car nous ne pouvions voir que les avantages de la production d'électricité à partir du soleil. Nous avons donc décidé d'investir dans le système de 100 kW qui a été installé, conformément à ce qui avait été autorisé par la Public Utilities Corporation. Nous espérons que cette mesure nous aidera à économiser nos coûts en électricité de moitié », a déclaré M. Bebov.

Intelvision Ltd est une société entièrement détenue par les Seychellois et fournissant des services de télévision, Internet et de service vocaux sur le marché local.

Les travaux d'installation des panneaux solaires ont été entrepris par Energy Solutions Seychelles (ESS) et ont duré deux semaines. «Nous sommes très satisfaits de l'entrepreneur et nous attendons seulement que l'entreprise de services publics mette en service le système. Nous espérons que cela sera fait ce mois et que, dès lors, nous connaîtrions les avantages réels », a expliqué M. Bebov.

EES a déclaré par le biais de sa page sur les médias sociaux que le système avait une surface de panneaux solaire équivalent à la taille d'une piscine olympique. "L'impact sur l'environnement est une importante compensation de dioxyde de carbone de 332 tonnes métriques par an", a déclaré EES. Cela équivaut au retrait de 69 voitures de la route chaque année, avec en prime des économies substantielles.

Intelvision devrait devenir l'une des plus grandes entreprises utilisant l'énergie solaire, car elle prévoit d'installer un système plus petit dans ses autres bureaux. «Nous avons soumis une demande pour un système plus petit d'environ 14 kW pour le bâtiment de Capital Building de Victoria et nous attendons toujours l'autorisation», a expliqué M. Bebov.

La Banque centrale des Seychelles, basée dans la capitale Victoria, possède à ce jour le plus grand système des Seychelles - un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien. La banque dispose d'un système photovoltaïque de 140 kW.

La Banque centrale des Seychelles dispose à ce jour du plus grand système photovoltaïque. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

Au cours des dernières années, le gouvernement a déployé de nombreux efforts pour encourager les entreprises, les sociétés et les particuliers à se mettre au vert et à utiliser le soleil - en abondance sur les îles - pour produire de l'électricité.

En 2014, le gouvernement a lancé un nouveau programme, SEEREP - Programme de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables des Seychelles. SEEREP a pour objectif principal d'encourager l'adoption d'appareils ménagers éconergétiques, de luminaires efficaces, de dispositifs permettant d'économiser de l'énergie, tels que les chauffe-eau solaires et les technologies d'énergie renouvelable (RET) dans le secteur résidentiel domestique, rendus accessibles au public grâce à un financement abordable des banques commerciales.

Selon le ministère des Finances, du Commerce et de la Planification économique, dans le SEEREP révisé, les petites entreprises peuvent bénéficier d'un prêt d'un montant de 150 000 RS à un taux d'intérêt de 5% auprès des banques commerciales ou de la Banque de développement des Seychelles pour investir dans des projets d'efficacité énergétique et en appareils électroménagers respectueux de l'environnement. Depuis son introduction, 67 prêts d'un montant total de 200 000 dollars ont été approuvés.

M. Bebov a déclaré qu'Intelvision envisageait davantage afin de réduire son empreinte carbone. «Avec un grand parc de voitures, nous envisageons de passer aux voitures électriques», a déclaré l'ingénieur, qui a ajouté que la récupération de l'eau de pluie était également envisagée dans le but de fonctionner de manière plus durable.