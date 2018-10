Congo-Kinshasa: Cour de Cassation - L'affaire Katumbi dans l'impasse !

Entre 52 000 et 78 000 personnes ont traversé la frontière angolaise en dix jours, selon les chiffres… Plus »

Pour trancher, le président de la chambre a clos les débats sur prévenus absents, à savoir Moise Katumbi et son garde rapproché, Lewis, qui n'ont plus le droit de se faire représenter par avocats dans l'affaire de recrutement des mercenaires.

Pour lui, Moise Katumbi n'a plus droit au passeport congolais pour bonne et simple raison qu'il a acquis une nationalité étrangère,

Le président de la chambre a fait savoir aux avocats de Katumbi, Bâtonnier Joseph Mukendi et Me Ekombe Mpeti en tête, qu'ils n' plus habilités à parler au nom de leur client.

Car les magistrats de cette juridiction ont fait savoir à ses avocats, hier mercredi 10 octobre 2018, qu'il ne peut plus se faire représenter et devrait être physiquement présent à la barre dans l'affaire de recrutement des mercenaires.

