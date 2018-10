Cote d'Ivoire: Jean Claude N'dri - Les raisons d'un limogeage

Jean Claude N'dri, neveu direct de Mme Bédié ( et non du Président Bédié), n'est plus au protocole du Président de la République, Alassane Ouattara.

Le fils d'une sœur de Mme Bédié et d'un ex conseiller de Bédié, a été relevé de ses fonctions mercredi 10 octobre 2018, suite à la présence de son nom parmi les personnes convoquées par Romain Porquet ( directeur du protocole de Bédié et du Pdci ), pour assurer le protocole du Congrès extraordinaire du Pdci-Rda, prévu le lundi 15 octobre 2018, selon une une liste publiée par le Nouveau Reveil.

Nommé secrétaire des affaires étrangères, Jean Claude a un rang de diplomate. À cet titre il est astreint à une obligation de réserve, et à une interdiction de mener des activités politiques .

Selon des informations recueillies , son affectation auprès du protocole du Président de la République, renforce cette obligation de réserve et de loyauté totale; et ne pouvait pas lui permettre de revendiquer un quelconque militantisme partisan.

« Même s'il est évident qu'il n'aurait sans doute pas obtenu de permission, pour assister au Congrès du lundi 15 octobre 2018, et y organiser le protocole d'un parti politique, association privée, alors qu'il est affecté au protocole du chef de l'État, le fait que son nom figure sur une liste a posé problème.

Il n'est plus au service du protocole du chef de l'État, mais il reste fonctionnaire de l'État et continue de bénéficier de l'affection du Président de la République », a appris l'IA sur la question.