Burkina Faso: Budget 2018 - Une dépense supplémentaire de près de 105 milliards de F CFA

Quant aux dépenses budgétaires, les prévisions ajustées s'élèvent à plus de 2 191 milliards de F CFA, contre plus de 2 441 milliards de F CFA dans la loi de finances initiale.

Avec le réajustement, la nouvelle configuration du budget se présente comme suit : au niveau des recettes, les prévisions ajustées se chiffrent à plus de 1 795 milliards de F CFA contre plus de 2 018 milliards de F CFA dans la loi de finances initiale.

Aussi dans cette nouvelle configuration du budget, le niveau de déficit budgétaire passe de plus de 423 milliards de FCFA à plus 396 milliards de FCFA soit une amélioration de 6,42%.

Il s'agit notamment de la gratuité des soins au profit de la femme et de l'enfant, la défense et la sécurité et l'opérationnalisation de la caisse de dépôt », a expliqué le porte-parole du gouvernement. Par conséquent, tous ces aménagements ont engendré de nouvelles dépenses évaluées à près de 105 milliards de FCFA.

Remis Fulgance Dandjinou, porte parole du gouvernement a expliqué ce mercredi 10 octobre 2018 à l'issue du Conseil des ministres qu'en plus de ces difficultés, des engagements ont été également pris avec des partenaires sociaux suite à la grogne sociale de 2017 et 2018, entrainant un surplus budgétaire de 93 milliards de FCFA.

