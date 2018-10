Quant au regain de violence enregistré ces derniers mois, le Cummings a relevé la nécessité d'identifier les causes de recrudescence, de s'appuyer sur les réseaux d'alerte pour s'attaquer à ce problème. D'autres questions ont porté sur la de Mbuba, le dossier des agents qui font le sit in à leur QG de Goma.

Des diplomates et personnalités de haut rang devant prendre part cette séance de travail vont plancher sur la situation générale de RDC avec comme toile de fond la présentation du rapport du Secrétaire général de l'ONU en ce qui concerne la période allant fin juillet à septembre 2018. Ce rapport est censé passer en revue situation politique, économique, sécuritaire et même humanitaire notre pays. Mais aussi les problèmes liés aux droits humains, à protection juvénile, aux violences sexuelles et systèmes judiciaire, pénitentiaire... . en RDC.

