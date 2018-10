Algérie: L'UE doit négocier un accord qui "respecte" la décision de la CJUE

Les arrêts de la CJUE de décembre 2016 et du 18 février 2018 avaient stipulé clairement que "toute convention conclue avec le Royaume du Maroc concernant les territoires sahraouis et leurs eaux est une convention nulle et sera annulée".

Affirmant que "le Front Polisario ne reconnaît pas ces négociations entre la Commission et le Maroc tant qu'elles ne respectent pas les dispositions des arrêts de la CJUE, le ministre sahraoui a rappelé que la question du Sahara occidental relève du droit international et fait l'objet d'un processus de décolonisation mené sous l'égide des Nations unies.

Lors d'un débat, mardi, au sein de la Commission de la pêche du Parlement européen (PE), les députés européens ont discuté sur l'application de ce nouveau protocole d'accord, adopté en juillet dernier par la Commission européenne et qui doit encore être ratifié par le Parlement européen et le Conseil.

