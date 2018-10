Algérie: 4e colloque international de la presse sportive les 17 et 18 octobre à Mostaganem

Le programme de la rencontre comporte des conférences et des ateliers abordant le rôle des technologies nouvelles dans le développement du sport et l'évaluation de la performance des sportifs, entre autres.

La rencontre regroupera des entraîneurs, des techniciens, des sportifs et des journalistes et fera office d'une action de formation pour vulgariser l'utilisation des techniques nouvelles dans l'exercice de la presse sportive.

Le président de l'association de la presse sportive de la wilaya de Mostaganem, Skander Sidi Mohamed, a indiqué à l'APS que cette rencontre à laquelle sont conviés des experts, universitaires et professionnels d'Algérie, de France et d'Egypte, constituera une occasion pour mettre en exergue l'importance des technologies modernes dans le développement de la pratique sportive et du métier de journaliste.

Mostaganem — La 4e édition du colloque international de la presse sportive dédiée au thème "les technologies modernes pour développer le sport et le journalisme" sera organisée les 17 et 18 octobre en cours à Mostaganem, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

