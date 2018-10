Algérie: Les efforts déployés par l'ANP ont porté leurs fruits et démontré la cohésion de ses formations

Le Haut commandement de l'ANP conduit aujourd'hui cette "démarche scientifique réussie" en l'entourant de toute "l'attention voulue" dans toutes ses phases, dans le cadre du processus de développement du corps de bataille des forces armées, a noté la même source, observant que c'est un corps de bataille qui demeure en "permanence au premier rang de ses priorités et de son intérêt, au regard de la multiplicité de ses formations et de la complémentarité de ses branches".

Pour la revue de l'ANP, dès lors que le développement du corps de bataille de nos forces armées exige que l'on accorde à la formation un "intérêt particulier", ce secteur n'a eu de cesse d'enregistrer, au cours des dernières années, "un saut qualitatif" ayant contribué à la formation d'une ressource humaine "qualifiée et compétente" ainsi qu'un "combattant complet" sur les plans militaire et scientifique, en mesure de s'acquitter "pleinement" de son rôle au sein des forces armées en temps de paix comme en temps de guerre.

En ce sens ces opérations de combat, exécutées le "plus souvent avec des munitions réelles", sont de nature à "préserver et consolider la disponibilité opérationnelle", comme l'a souligné le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah.

Pour El Djeich, ce sont des exercices visant en premier lieu à tester le haut niveau de disponibilité opérationnelle des unités ainsi de l'entrainement des commandants et des états-majors à la conduite des opérations, tout en consolidant leur savoir-faire en matière de planification, de préparation, d'organisation et d'exécution.

Alger — "Les efforts déployés dans nombre de domaines ont porté leurs fruits et démontré le haut niveau de complémentarité et de cohésion existant entre les différentes formations de l'ANP, comme le démontrent clairement les différentes opérations de combat qu'elles ont exécutées et qui simulent les conditions véritables de la bataille", a souligné "El Djeich" dans son éditorial.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.