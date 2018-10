Tunisie: Le Parlement criminalise le racisme

L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de jours, et confirmée, mardi 9… Plus »

Les auteurs d'actes ou de propose racistes feront désormais l'objet de poursuites judiciaires, et s'exposeront à des peines allant jusqu'à trois ans de prison et plusieurs milliers de dinars d'amende.

125 voix pour, une contre et 5 abstentions, le vote de la loi organique numéro 11 restera dans l'histoire du pays, selon Messaoud Romdhani. Il préside le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l'une des trois associations à avoir porté ce projet de loi : « C'est une journée à marquer d'une grande croix rouge. C'est très important que la Tunisie ait une loi pareille, la première dans le monde arabe. Reste quand même un point important : comment concrétiser ça dans la vie quotidienne ? Malheureusement, on est une société qui souffre du racisme. Au-delà de la criminalisation des actes racistes, il faut qu'il y ait une autre éducation dans les écoles, dans les lycées, dans les tribunaux. C'est une bataille gagnée, maintenant il faut gagner la guerre. »

