Cote d'Ivoire: Elections dans le pays - Dans le fief de Laurent Gbagbo

Preuve que ce réservoir de voix suscite les convoitises, le FPI a dénoncé hier l'usage fait sur des affiches électorales de photos de Simone Gbagbo par des candidats du PDCI notamment. Ce qui fait sourire le candidat Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidence de la région du Goh, Joachim Djédjé Bagnon : « C'est un peu débile quand même. Simone Gbagbo n'est pas candidate. Pourquoi ces affiches avec sa photo ? Et ça énerve naturellement les gens du FPI. C'est normal ».

Alain Deigna est lui candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) à la mairie de Gagnoa : « Que le FPI ne participe pas à des élections, cela n'engage qu'eux. Et je le regrette parce que cela ne participe pas de la démocratie. Le FPI pourrait très bien demander à ses militants de s'inscrire, de se faire enrôler, et de les appeler à voter blanc pour pouvoir exprimer leur colère. Ça permettrait même de quantifier l'importance du FPI dans le jeu politique ivoirien ».

Pourtant du point de vue de nombreux observateurs, le FPI tendance « Gbagbo ou rien » pourrait parfaitement profiter des dissensions actuelles au sein de la majorité présidentielle. « Les décisions que nous prenons ne sont pas circonstancielles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que comme Gagnoa est favorable, on va aux élections là-bas et comme Korhogo n'est pas favorable, on ne va pas aux élections là-bas. C'est aussi ça », explique Darius Zogbe, représentant des jeunes FPI de Gagnoa.

Une élection à Gagnoa et dans le Goh, c'est une équation à inconnues multiples. Dans ce fief bété de Laurent Gbagbo et du FPI, l'appel au boycott d'une partie du Front populaire ivoirien rebat les cartes des équilibres politiques locaux.

Dans trois jours, les Ivoiriens vont aller voter pour les élections municipales et régionales. Reportage à Gagnoa dans la région du Goh au centre-ouest du pays. La région est connue pour être l'épicentre de l'ethnie bété et également pour être celle de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien dont le parti le Front populaire ivoirien (FPI) boycotte ces élections.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.