Burkina Faso: Procès du putsch - "On fait le coup et la déclaration après", Damiss

A tour de rôle, les avocats de la défense ont demandé au juge de n'établir sa conviction que sur la base d'éléments de preuve matériels, et non sur des déclarations contradictoires entre coaccusés. L'interrogatoire de Damiss se poursuit le lundi 15 octobre 2018 à partir de 9h.

Pour lui, le Code de procédure pénale est assez clair en affirmant que le doute profite à l'accusé. Me Ouédraogo a également fait remarquer que le rapport d'écoutes téléphoniques d'une conversation supposée entre son client et le général Djibrill Bassolé n'indique pas qui est l'interlocuteur du général.

Quel autre journaliste y était ?», a demandé Me Yanogo. «L'Observateur Paalga qui m'employait et bien d'autres médias n'ont pas été détruits. Je n'ai pas vu de confrères au camp. Pour ce qui est du volet professionnel, je réponds que je ne suis pas poursuivi pour un travail journalistique », a répondu l'accusé.

Quant à Me Pierre Yanogo, également de la partie civile, il a trouvé curieux que Adama Ouédraogo n'ait pas au moins informé les responsables de sa rédaction de son déplacement au camp. «Comment justifiez-vous que les putschistes, qui détestaient les journalistes et détruisent des médias, vous aient bien accueilli dans ladite enceinte militaire ? Quel travail journalistique y avez-vous accompli ?

Quant à sa présence à la réunion de finalisation de la déclaration dans le bureau du chef de corps du RSP, l'accusé a martelé qu'il n'y était pas et que ses coaccusés (capitaine Oussène Zoumbri, commandant Korogho) qui disent l'y avoir vu ont dû l'apercevoir dans le couloir et penser, dans la confusion qui régnait, qu'il était à la rencontre.

«D'ailleurs, le discours n'est pas l'élément capital du coup d'Etat. On fait le coup et la déclaration est faite ultérieurement. Du reste, il y avait au RSP des officiers qui pouvaient bien rédiger la déclaration», a affirmé le confrère.

A la lecture des dépositions du général Gilbert Diendéré qui dit avoir demandé à Damiss de rédiger le brouillon dudit document, le journaliste a fait savoir que lui et l'officier général ne se connaissaient pas vraiment. Le putsch étant une affaire de confiance, a-t-il poursuivi, Diendéré ne peut pas me donner une telle mission.

Et Damiss de préciser que ce qu'il a vu et entendu, notamment la mise à l'écart du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, n'était pas nouveau. Il a aussi argué que c'est seuls le directeur de publication de L'Observateur Paalga, le Conseil supérieur de la communication (CSC) ou encore l'Observatoire burkinabè des médias (OBM) peuvent lui reprocher son refus d'écrire.

