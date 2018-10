Tunisie: Place au volet technico-tactique

L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de jours, et confirmée, mardi 9… Plus »

Nos internationaux ont les moyens de leurs ambitions. A eux de se montrer à la hauteur de leur responsabilité et d'allier manière et résultat face au modeste adversaire nigérien. Un adversaire à ne pas prendre évidemment à la légère au risque de le payer cher. C'est que le dauphin égyptien a aussi une tâche facile dans sa double confrontation contre le Swaziland.

La Tunisie est leader de son groupe J et a intérêt à rester en tête du classement. L'Egypte, deuxième au classement du groupe J, accusant seulement trois points de retard, est le principal concurrent de notre team national dans ces éliminatoires de la CAN 2019.

Bref, Faouzi Benzarti et ses joueurs ont tout juste une semaine pour réussir la double confrontation contre le Niger. Certes, le rythme est soutenu, mais notre staff technique et nos joueurs doivent s'y faire.

Rappelons que Wahbi Khazri et Issam Jebali, blessés, ont été remplacés respectivement par Firas Belarbi et Jassem Hamdouni.

