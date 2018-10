Tunisie: A la recherche de sparring partners

L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de jours, et confirmée, mardi 9… Plus »

«Je suis en négociations avec le sélectionneur Marcello Lippi et si on arrive à trouver un compromis, nous organiserons un match amical entre l'Algérie et la Chine le 24 décembre», a-t-il encore précisé.

Belmadi, qui prépare actuellement la double confrontation contre le Bénin, prévue les 12 et 16 octobre, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2019, a précisé que c'est la sélection de Chine qui pourrait être le deuxième sparring-partner des Verts pendant leur stage de préparation hivernale.

«Ce qui me plairait, c'est de disputer deux matchs amicaux. Pour le premier, c'est déjà OK, puisque nous avons l'accord du Qatar pour une joute amicale le 27 décembre. Seulement, pour le deuxième match, ce n'est pas encore fait» a indiqué l'ancien meneur de jeu des Verts en conférence de presse au Centre technique de la FAF à Sidi-Moussa (Alger).

