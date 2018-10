Tunisie: Le 3e appel à candidature est lancé

L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de jours, et confirmée, mardi 9… Plus »

L'objectif est de leur permettre un meilleur accès aux marchés extérieurs, dont notamment le marché africain. Ce programme vise aussi l'amélioration de la compétitivité et le développement et la diversification des exportations des entreprises tunisiennes. Il s'agit d'interventions sous forme de subventions partielles de contrepartie.

Riadh Bezarga, coordinateur du programme, a indiqué que le budget consacré, dans le cadre de ce 3e appel à candidature, est de 15 millions de dinars. Ces fonds constituent, pour les entreprises sélectionnées selon les critères fixés, un appui technique et financier pour diversifier leurs produits destinés à l'export et améliorer l'accès aux marchés étrangers, ainsi que le positionnement à l'international, a-t-il dit.

