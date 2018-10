Tunisie: Où va l'USM?

Une défense fébrile et figée qui a laissé beaucoup d'espaces aux redoutables attaquants étoilés, un entrejeu inexistant, notamment lors de la période initiale, et une attaque mal en point.

Et même la réaction d'amour-propre à la fin du premier half et après la pause quand les «Bleus», ressuscités, sont revenus de loin à 3-4 n'a pas empêché Chikhaoui, l'homme du match, de tuer les débats par un cinquième but de toute beauté... à la grande déception de Dridi, qui a quitté directement le stade sans donner la moindre déclaration. Et c'est le capitaine Hichri qui a eu le courage d'expliquer la déroute des siens : «Pour commencer, je dois présenter au nom des joueurs toutes mes excuses aux supporters pour ce nouveau revers. Dommage ! Notre entame du derby a été catastrophique et on n'a pas su, faute de concentration, arrêter la «furia» étoilée qui nous a assommés par trois buts en 20' seulement. Notre réaction a été très vive puisque nous avons pu, malgré le quatrième but encaissé sur coup franc direct, revenir dans le match. Mais l'expulsion de Gbala, un élément important dans le dispositif tactique de l'équipe, nous a carrément coupé les jambes. Maintenant, on devrait tirer les enseignements adéquats de cette déconvenue et continuer à travailler pour espérer sortir la tête de l'eau... Je demande aux supporters de patienter et de nous soutenir davantage pour pouvoir redresser la barre... ».

Une faillite collective... !

En succédant à Kolsi, remercié à l'amiable, Dridi, engagé pour deux saisons, a bénéficié de trois semaines pour bien préparer l'équipe au derby contre l'ESS. Un stage bloqué à Hammam-Bourguiba ponctué de deux testes a été programmé pour évaluer la progression du groupe. De retour à Monastir, il a travaillé davantage les automatismes en prêtant une attention particulière à l'animation offensive et l'attaque, histoire d'améliorer l'efficacité devant les buts adverses. Tout ce travail colossal lui a permis de mettre en place un dispositif tactique pour le derby, tout en choisissant les joueurs les plus en forme et qui s'adapteront le mieux à ses choix pour bloquer la machine adverse et de surcroît la faire douter. Mais la surprise du nouveau coach de l'USM a été très si grande puisque l'application de ses consignes par les joueurs n'a pas été au rendez-vous, notamment à l'entame du match où les Etoilés ont trouvé beaucoup d'espaces et de facilité pour percer l'arrière-garde adverse et marquer trois jolis buts en l'espace de seulement 20', au grand désarroi de Dridi, qui n'a rien compris..! Où sont passés la défense et l'entrejeu complètement déséquilibrés et sans repères? Pourquoi les trois lignes n'étaient pas du tout rapprochées pour contrecarrer les manœuvres adverses? Où sont passés la couverture, le marquage strict et le repli rapide? Vraiment, c'est à ce niveau que le bât blesse, puisque rien n'a marché et Dridi a été complètement surpris par le comportement de ses joueurs sans repères une mi-temps durant?

Bien que les choses aient complètement changé après la pause dans la mesure où les consignes oubliées dans les vestiaires lors de la première période ont été, sous l'impulsion de Dridi, respectées. Résultat : l'équipe, qui n'a rien à perdre mais tout à gagner, a pris du poil de la bête, pour revenir de loin et réussir à réduire le score à 4-3 à la 75' de jeu... Mais la «remontada» n'a pas eu lieu notamment après l'expulsion de Gbala et le cinquième but signé Chikhaoui. Du pain sur le planche pour Dridi et ses protégés, appelés à rectifier le tir dès la prochaine journée devant le CSHL à Monastir.