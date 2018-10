Tunisie: Des rencontres d'affaires BtoB dédiées au secteur de l'emballage et de l'imprimerie

Ces rencontres BtoB, organisées en collaboration avec la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie (Ctfci), la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce AHK et la Chambre tuniso-italienne de commerce et d'industrie (Ctici), ont pour objectif de répondre aux besoins des entreprises offshore françaises, allemandes et italiennes à la recherche d'emballages sur le marché tunisien.

Cette manifestation sera certainement l'occasion pour les fabricants d'emballage et les imprimeurs de présenter leurs produits et leur savoir-faire aux entreprises offshore et permettant à ces dernières de découvrir le potentiel de ces secteurs.

En effet, en se basant sur des besoins exprimés par les entreprises offshore pour établir un programme de rendez-vous BtoB personnalisé, les participants pourront sélectionner des fournisseurs d'emballage selon leurs attentes et besoins.