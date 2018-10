Tunisie: Les protestataires pour l'annulation des conventions sectorielles

L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de jours, et confirmée, mardi 9… Plus »

Un forum sera organisé le 14 octobre pour appeler l'autorité de tutelle à reprendre les négociations et signer de nouvelles conventions qui organisent la relation entre les prestataires de services et la Cnam, a ajouté la même source.

Ces conventions comportent différentes lacunes et doivent être actualisées, a encore dit la même source, regrettant que le citoyen serait la première victime qui, a expliqué M. Ayed, ne bénéficiera plus du remboursement opéré par la Cnam en l'absence de ces conventions sectorielles.

Toutes ces conventions prennent fin vers la fin de l'année 2018 et les différents syndicats ont informé officiellement la Cnam et le ministère des Affaires sociales de cette décision, a-t-il souligné.

