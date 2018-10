Tunisie: Le déficit commercial dépasse les 14 MDT

La même source affirme que le déficit de la balance commerciale hors énergie est de 9.499,5 MDT. Ainsi, le déficit de la balance énergétique a atteint 4.683,7 MDT, représentant 33% du total du déficit, contre 2.700,4 MDT à la même période en 2017.

Prédominance de l'agroalimentaire

Au niveau des exportations, l'INS a indiqué qu'une augmentation de 61% a été enregistrée dans le secteur de l'agriculture et des industries agroalimentaires, boosté essentiellement par les ventes des huiles d'olive, soit 1.691,8 MDT contre 605,3 MDT à la même période en 2017, les ventes des dattes (542,7 MDT contre 392,5 MDT). De même, les exportations du secteur des industries manufacturières ont évolué de +25,7% ainsi que celles du secteur textile, habillement et cuirs de +19,5% et du secteur des industries mécaniques et électriques de +14,7%. Mais les exportations du secteur mines, phosphates et dérivés demeurent en baisse de 7,8%.

En ce qui concerne les importations, le secteur de l'énergie demeure le premier secteur importateur, avec une hausse de 46,6%, suivi par les matières premières et les demi-produits (+21,2%), les biens d'équipement (+15,8%), les produits agricoles et alimentaires de base (+13,5%) et le secteur des mines, phosphates et dérivés (+12,2%). On précise que les importations hors énergie ont augmenté de 17,5%.

Au niveau de la répartition géographique des exportations, elles ont augmenté de 18,1% en provenance de l'Union européenne, surtout avec l'Espagne (+50%), l'Allemagne (23,7%) et la France (15,5%). Mais une diminution est enregistrée avec le Royaume-Uni (-10,5%). On signale aussi que les exportations ont augmenté avec le Maroc de 37,0%, la Libye de 26,6% et l'Egypte de 23,8%. En revanche, nos exportations vers l'Algérie ont baissé de 6,4%.