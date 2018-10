Tunisie: Création d'un millier d'emplois pour les femmes et les jeunes

L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de jours, et confirmée, mardi 9… Plus »

Une commission régionale de pilotage du projet a été mise en place à cette occasion. Elle est présidée par la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi, et formée de représentants permanents des différents services régionaux, ainsi que de l'Union régionale du travail et de l'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Elle sera chargée d'élaborer des plans d'action pour la mise en œuvre des stratégies nationales de l'emploi, de développer les services dispensés par les bureaux de l'emploi et de promouvoir la formation professionnelle dans les centres dédiés.

Le projet est financé par la Norvège et mis en œuvre par le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en collaboration avec le Bureau international du travail.

Ce projet, qui s'étale sur trois ans, vise à favoriser la création d'emploi au profit d'un millier de bénéficiaires dans les gouvernorats de Tunis, La Manouba, Zaghouan et Kairouan, moyennant 3 millions de dollars (8,46 millions de dinars). L'objectif étant de réduire le chômage chez les jeunes, notamment, les femmes et de promouvoir l'emploi décent dans les quatre gouvernorats ciblés.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.