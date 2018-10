Namibie: Elections locales - La Namibie disposée à transmettre son expérience à l'Angola

Luanda — La République de Namibie est disposée à transmettre à l'Angola son expérience de 28 ans d'organisation d'élections locales pour que les Angolais réalisent ce processus en 2020 avec succès, a déclaré mercredi, à Luanda, l'ambassadrice namibienne en Angola, Claudia Grace Uushona.

A cet effet, la diplomate a souligné que le processus d'échange d'expériences était facilité par le fait qu'un protocole d'accord avait été signé entre les deux gouvernements pour des consultations régulières dans les domaines de l'administration territoriale.

L'ambassadrice de Namibie a parlé à la presse après avoir fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale angolaise, Fernando da Piedade Dias dos Santos, au terme de sa mission de huit ans à Luanda.

La Namibie, qui compte plus de deux millions d'habitants, réalise des élections municipales depuis son indépendance (21 mars 1990).

A son avis, la tenue des élections municipales en Angola va faciliter la coopération entre les deux régions voisines des deux pays, qui ont longtemps l'intention de parapher des accords pour le renforcement des liens culturels, traditionnels et économiques.

D'autre part, la diplomate a salué la paix et la tranquillité qui règnent dans la zone frontalière qu'elle considère comme l'une des frontières plus calme Afrique.

Tout cela ne se produit, a-t-elle ajouté, en raison des relations « historiques et d'excellentes » entre les deux pays, qui ont 50 protocoles et accords dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la pêche, de l'énergie et de l'eau, et la création des commissions de coopération et de défense et de sécurité.

Compte tenu de cela et des non-existences des « irrégularités » dans la zone frontalière commune de plus de 460 km terrestre et fluvial, l'ambassadrice de la Namibie a réitéré la nécessité d'ouvrir la zone frontalière 24 heures par jour pour permettre aux familles d'augmenter le rythme économique et les relations entre les deux peuples.

Elle a également souligné le travail conjoint entre les deux gouvernements dans la lutte pour éradiquer le paludisme dans la zone frontalière.