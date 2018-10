Angola: Chine - Le pays veut plus d'investisseurs chinois

Beijing — Le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto, s'est félicité mardi, à Beijing de l'ouverture de la Chine à la coopération entre l'Angola et de l'importance de son financement, mais a dit que le pays souhaitait désormais miser moins sur les emprunts et plus dans les investisseurs privés chinois.

Le dirigeant qui s'exprimait à la presse à propos des discussions de mardi, qui ont abouti à la signature de plusieurs accords, affirmant que les investisseurs chinois pourraient mieux participer au développement et à la croissance économique du pays.

"Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les investisseurs privés chinois découvrent un lieu d'opportunités en Angola et participent ainsi aux efforts que nous devons déployer pour le développement économique de notre pays", a-t-il déclaré.

Selon le ministre, c'est la raison pour laquelle le président de la République, João Lourenço, a lancé un message basé sur les mesures en cours de création pour créer un environnement propice aux affaires et attirer les investisseurs chinois.

Il a estimé que la première visite d'État de João Lourenço en République populaire de Chine était importante car elle "marque définitivement une nouvelle ère dans les relations".

"L'Angola s'est présenté ici en Chine dans le but de renforcer les relations existantes, mais également d'améliorer qualitativement la coopération bilatérale", a précisé le ministre, pour qui les accords signés "confirment le souhait de renforcer les relations entre les deux pays. "

Manuel Augusto a souligné le fait que le chef de l'Etat angolais avait fourni des informations sur les mesures économiques prises par l'Angola et sur l'engagement pris par ce pays de faire un meilleur usage des facilités financières chinoises.

Il a déclaré que les deux parties (Angola et Chine) avaient la preuve que les fonds mis à la disposition de la coopération bilatérale pourraient et auraient dû être mieux utilisés.

"Le volume de fonds mis à notre disposition, traduits aujourd'hui en dette que nous avons envers la Chine, impliquerait, dans des conditions normales, des résultats plus visibles", a déclaré le ministre, reconnaissant que l'Angola avait tiré des leçons de ses erreurs.

"Nous allons travailler pour que la coopération soit plus rentable, avec un impact plus visible et réel sur la vie des gens et sur l'économie en général", a-t-il souligné.

La visite d'Etat du Président João Lourenço a duré deux jours et s'est terminée mercredi à Tianjig, où il a visité des entreprises technologiques.