Angola: Cyclisme - Thibaut Pinot succède à Laurent Jalabert au palmarès de Milan-Turin

A un kilomètre de l'arrivée et alors que les échappés escaladaient une côte, David Gaudu, coéquipier de Pinot, a heurté Lopez et provoqué une chute. Lopez est ensuite remonté sur son vélo pour tenter de rattraper le Français qui a franchi la ligne avec 10 secondes d'avance, l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), le nouveau champion du monde, complétant le podium, à 28 sec du vainqueur.

"Battre un champion du monde ici a beaucoup de signification pour moi", a ajouté Pinot, âgé de 28 ans et deuxième mardi des Trois Vallées Varésines. Il a effectué son démarrage gagnant à deux kilomètres de la ligne, après 200 km de course dans le nord de l'Italie.

"Gagner enfin une classique italienne est très important pour moi. J'aime cette course. S'il n'y avait pas cette chute à 1 km de l'arrivée, cela aurait été plus dur de devancer Miguel Angel Lopez, l'homme à battre aujourd'hui, tout comme Valverde", a commenté Pinot, premier Français à s'imposer dans cette course depuis Jalabert en 1997.

