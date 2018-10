Angola: Le ministère de l'Éducation devrait encourager la recherche scientifique

Entre 52 000 et 78 000 personnes ont traversé la frontière angolaise en dix jours, selon les chiffres… Plus »

Manuel Osório a publié un manuel académique sur les "exercices d'équations", deux articles scientifiques sur l'ethnomathématique et la théorie de développement du programme académique. Il détient une licence en enseignement des mathématiques et une maîtrise en gestion et administration scolaire.

Le manuel de mathématiques de 96 pages introduit en avril de cette année dans la province de Malanje fournit une approche théorique et pratique facilitant la compréhension dans la résolution d'exercices tels que des équations linéaires, exponentielles et logarithmiques basées sur des réflexions quotidiennes.

L'universitaire a dit qu'il avait deux cents exemplaires de manuels mathématiques pour les étudiants du premier et deuxième cycle, les enseignants et les chercheurs.

D'après lui, les manuels de mathématiques sont résumés en termes d'exercices et n'offrent pas toutes les compétences nécessaires pour résoudre un exercice donné, raison pour laquelle les enseignants angolais spécialisés dans ce domaine devraient donc effectuer davantage de recherches et publier des ouvrages selon une approche facilitant la compréhension de la discipline.

"Nous devons cesser de consommer la réalité des autres, nous devons favoriser notre réalité et cela implique que les enseignants angolais doivent produire et cesser d'être de simples reproducteurs", a-t-il souligné.

Saurimo — Le ministère de l'Éducation devrait continuer à travailler à la création de politiques concrètes visant à encourager les professeurs non seulement à enseigner, mais aussi à investir dans la recherche scientifique et la publication de manuels ou d'articles académiques, défendus mercredi à Saurimo (Lunda Sul), l'universitaire Manuel Osório.

