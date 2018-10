Afrique: Congo-Liberia - Valdo Candido promet de rectifier le tir

Avec un point en deux journées, le Congo a besoin ce jeudi à domicile d'une victoire pour non seulement effacer la contre-performance contre le Zimbabwe mais aussi pour relancer ses chances de qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019.

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match, le 10 octobre à Brazzaville, le sélectionneur des Diables rouges a reconnu qu'une nouvelle contre-performance de ses poulains, ce 11 octobre au stade Alphonse-Massamba-Débat, les mettra hors course. Aussi a-t-il assuré que la composition de son équipe pour ce match face au Liberia sera différente de celle qui a joué contre le Zimbabwe. Valdo Candido a promis d'aligner la meilleure sélection possible afin de permettre au Congo de gagner sa première bataille dans la double confrontation qui le mettra aux prises au Liberia. Bien qu'il ait eu la totalité de son effectif à peine mardi, Valdo se veut rassurant du premier regroupement avec les joueurs de la diaspora.

« Je suis content du rassemblement, surtout la mise en place tactique que nous avons faite hier (mardi) à Kintélé. Je pense que j'ai fait des bons choix et demain (ce jeudi, Ndlr) on va voir l'équipe du Congo complètement différente de celle qui a joué face au Zimbabwe », a-t-il déclaré. « C'était mon premier match. Demain, ce sera mon deuxième. Ce qui est vrai, l'équipe du Congo sera beaucoup plus agressive que lors du match face au Zimbabwe », a promis le sélectionneur des Diables rouges.

La tâche ne sera pas tout à fait aisée . Dans cette équipe du Liberia, Valdo ne méconnaît pas les valeurs de certains joueurs. « C'est un match très compliqué et très difficile. J'ai regardé trois matches de l'équipe du Liberia. Ils ont des bons gabarits et un joueur couloir droit qui va très vite. Elle joue le 4-4-2 », a-t-il souligné. Le technicien brésilien pense, d'ailleurs, que c'est une équipe que le Congo peut battre, pourvu que ses poulains soient plus efficaces et plus engagés.

« C'est une équipe que nous pouvons gagner. Pour y arriver, il faut travailler. Je ne promets pas la victoire, parce que cela ne dépend pas de moi. Mais si nous sommes plus efficaces et plus engagés, nous aurons les chances de gagner le match face au Liberia qui a le même rêve que nous », a indiqué Valdo Candido, promettant qu'il ferait tout pour offrir au Congo sa première victoire. « Si nous gagnons les deux matches face au Liberia, il y a beaucoup de choses qui vont changer au classement », a-t-il fait savoir.

La liste des vingt-trois Diables rouges sélectionnés

Gardiens : Chancel Massa (Cara), Joé Ombandza Péa (La Mancha), Giscard Mavoungou (As Cheminots).

Défenseurs : Faria Ondongo (AS Otoho), Theorold Saboukoulou (Diables noirs), Carof Bakoua (Diables noirs), Garcia Nkouka (AS Otoho), Baudry Marvin (Zulte Waregem/ D1 Belgique), Romaric Etou (Beitar Tel Aviv/ D2 Israël), Fernand Mayembo (Le Havre/ D2 France), Baron Francoeur Kibamba (Real Balompedica Linense, D3 Espagne),

Milieux du terrain : Harvy Ossété (Diables noirs), Beni Makouana (Diables noirs), Amour Junior Loussoukou (Stade tunisien/ D1 Tunisie ), Prince Oniangué (SM Caen/ Ligue 1 France), Durel Avounou (US Orléans/ D2 France), Merveil Ndockyt (Mallorca, D2 Espagne).

Attaquants : Cabwey Kivutuka (Cara), Junior Makiessé (Al Ahly Tripoli/ D1 Libye), Dylan Saint Louis (Paris FC/ D2 France), Prince Vinny Ibara (USM Alger/ D1 Algérie), Delarge Dzon(Qarabag FC/ D1 Azerbaidjan), Thievy Bifouma (MKE Ankaragucu/ D1Turquie).

Notons que Bissiki, blessé, n'a pas été retenu, l'entraîneur l'ayant conservé en vue du match retour. « Je le garde comme 24e joueur pour qu'il se soigne, tout en espérant qu'il sera opérationnel pour le match retour », a souligné Valdo.