Tunisie: A quand le limogeage des joueurs ?

C'est toujours la même chanson quand les bons résultats font défaut. Qui d'autre que l'entraîneur se trouve être le mieux indiqué pour porter le chapeau et avaler les couleuvres quand les choses ne marchent plus ?

Les derniers jours ont été porteurs de nouvelles de ce genre. Tour à tour, l'ESS, l'EST et le CA, ces trois grands clubs tunisiens, viennent de confirmer ce phénomène devenu à la fois récurrent et inquiétant dans notre football. Leurs trois entraîneurs respectifs, Chiheb Ellili, Khaled Ben Yahia et José Riga, sont soit remerciés, soit partis de leur plein gré. Une vraie valse au rythme déplaisant et qui n'augure pas d'événements heureux pour ces clubs appelés à représenter le football tunisien dans les différentes manifestations arabe et continentale.

Et comme le ridicule ne tue pas ce sont d'autres «têtes» ayant subi le même sort plus d'une fois auparavant qui sont candidates à leur remplacement. L'on parle de retour, çà et là, de Ammar Souayah, Bertrand Marchand, Georges Leekens et je ne sais qui d'autre. Tout en sachant que dans les «contrats» de ces derniers il y aura toujours une «clause» imposée, celle de l'épée de Damoclès qui tombera sur leur cou à la moindre déconvenue. Celui qui n'accepte pas le sort éventuel du bouc émissaire n'a aucune chance de faire partie du cadre technique veillant aux destinées de nos clubs. Même si parfois un limogeage peut s'avérer très profitable financièrement à certains d'entre eux dans le cas de rupture d'un contrat avant terme.

Et nos «valeureux» joueurs dans tout ça ?

Le pire dans tout ce beau manège qui tourne inlassablement chez nous, c'est que personne n'a l'intention de résoudre le fond des problèmes de notre football, à commencer par celui de la formation des joueurs. C'est que le vrai problème réside dans la mauvaise qualité de nos footballeurs en général, dont la majorité n'arrivent pas à réussir un bon contrôle de balle ou à articuler une belle «phrase» footballistique qui tape dans l'œil.

Le bas niveau de nos footballeurs est tel que l'on n'arrive plus à déceler plus de deux ou trois joueurs vraiment valables dans tous nos clubs et dans toutes nos compétitions locales confondues.

Pourquoi s'essuie-t-on toujours les mains dans les entraîneurs? Rien ne plaide en faveur de ces derniers quand ils sont dans l'œil du cyclone. Même pas le nombre incalculable d'occasions de but ratées à chaque match. En réalité, ce sont les joueurs qui doivent être pointés du doigt, mis sur le banc des accusés et écartés, même massivement s'il le faut. Seulement, pour les remplacer, c'est le désert car les bons éléments ne courent plus les rues. Et même si on en trouve quelques rares «échantillons», ils sont systématiquement convoités par l'étranger. Sinon, c'est le vide. Donc, pour les entraîneurs, l'adage qui colle bien est qu'«à l'impossible nul n'est tenu». En conséquence, le bouc émissaire est à chercher ailleurs. A bon entendeur, salut !