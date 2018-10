Tunisie: L'instance des droits de l'Homme en gestation

L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de jours, et confirmée, mardi 9… Plus »

Le conseil de l'Instance est composé également de 5 membres représentant les organisations de défense des droits de l'Homme et des libertés. Les candidats de la société civile doivent être actifs dans des associations, depuis au moins trois ans. Ils doivent avoir parmi eux un expert psychiatre, un expert en protection de l'enfance, un expert en sciences économiques et un expert en sociologie.

Selon l'article 28 dudit projet de loi, le conseil de l'Instance des droits de l'Homme est composé d'un juge administratif, un juge judiciaire, un avocat et un médecin. Il a été adopté par 111 voix pour, sans aucune voix contre et 2 abstentions. A la date du dépôt de son dossier, le candidat doit avoir une ancienneté d'au moins 10 ans dans sa spécialité.

L'article a été adopté par 118 voix pour, sans aucune voix contre ni aucune abstention. L'article 11 du projet de loi adopté par 117 voix pour, sans aucune voix contre ni aucune abstention, dispose que l'instance œuvre à promouvoir et à consolider les droits humains et se charge notamment de proposer des législations en conformité avec les chartes régionales et internationales.

Le travail a commencé hier matin sur les chapeaux de roues et en début d'après-midi, les députés avaient déjà voté 32 articles sur un total de 62. Un seul article (article 2) a été rejeté pour absence de quorum (109 voix). Les députés ont notamment voté massivement en faveur de l'article 7 du projet, qui permet à l'instance d'effectuer des visites inopinées dans n'importe quel centre privatif de la liberté, ainsi que dans les établissements éducatifs, de l'enfance, et de tout autre établissement abritant une population vulnérable.

