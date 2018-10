Tunisie: Ameur Derbal assure l'intérim

L'infection avait été suspectée, depuis une quinzaine de jours, et confirmée, mardi 9… Plus »

Il a été préféré aux autres entraîneurs vu sa bonne connaissance de la réalité de l'équipe et de la qualité des joueurs. Et le président du comité Tawfik Miled de confirmer : «Notre mission s'achèvera dans quelques semaines, nous avons pensé à l'intérêt du club avant la tenue de l'assemblée générale élective et le choix du nouveau comité. Nous avons évité la nomination d'un entraîneur pour ne pas imposer notre choix aux nouveaux dirigeants. Je pense qu'Ameur Derbal a le meilleur profil pour assurer l'intérim, vu son rôle dans le choix de l'effectif et ses qualités morales. Il a les qualités requises pour communiquer avec les joueurs, ce qui facilitera sa mission avant la reprise du championnat. Les prochains dirigeants pourront consolider ce choix ou chercher un autre entraîneur».

