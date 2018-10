Cote d'Ivoire: Kaba Nialé avec ses pairs africains à Tokyo pour préparer la Ticad 7

Dans trois jours, les Ivoiriens vont aller voter pour les élections municipales et régionales. Reportage… Plus »

En marge de la réunion, Kaba Nialé a eu des rencontres dans le cadre du raffermissement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Elle a, entre autres, participé à un petit déjeuner de travail avec le secteur privé japonais et a également accordé une audience au gouverneur de la préfecture d'Osaka, Ichiro Matsui.

Le rendez-vous a été l'occasion pour Kaba Nialé de présenter les opportunités qu'offre l'économie ivoirienne, en plus des réformes engagées par Côte d'Ivoire pour capter davantage de capitaux étrangers en général et de financements nippons en particulier.

Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, a participé à la réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (Ticad) qui a eu lieu les 6 et 7 octobre, dans la capitale nippone.

