Cote d'Ivoire: Start-up 2018 - Cinq projets innovants retenus pour être encadrés par Incub'Ivoire

C'est un programme de sensibilisation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat vulgarisé à l'endroit de la jeunesse ivoirienne pour détecter des talents et ressourcer nos meilleurs porteurs de projets qui, une fois sélectionnés, intègrent l'incubateur pour un accompagnement gratuit sur une période de 24 mois.

Certes, notre jeunesse reste motivée, elle veut s'en sortir et elle rêve aussi d'un lendemain meilleur, mais hélas, les politiques publiques d'accompagnement, de formation et de soutien sont quasi inexistantes ou pour celles qui ont le mérite d'exister, ne s'adressent pas véritablement au public cible », a ajouté Herman Kouassi.

A l'en croire, la réalité du terrain devrait interpeler. « Nos jeunes ne sont pas logés à la même enseigne et il existe de fortes disparités entre Abidjan et le reste du pays en matière de connaissance entrepreneuriale.

Linda Vallée, directrice exécutive de la Fondation Jeunesse numérique, par ailleurs conseillère technique représentant le ministre de l'Economie numérique et de la Poste, Claude Isaac DE, a salué cette initiative qu'elle a qualifiée de « concrète et utile » et qui cadre parfaitement avec les objectifs du ministère. « Nos objectifs en matière d'entrepreneuriat numérique convergent avec les vôtres », a-t-elle indiqué.

