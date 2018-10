Maroc: Les cyber-jihadistes sont "plus motivés que compétents"

Participation marocaine au G6 européen sur le terrorisme et la migration irrégulière Plus »

"Nos attaquants deviennent de plus en plus matures", ajoute-t-il. "Au sein de l'EI, il y avait neuf groupes qui se sont réunis en un seul: le United cyber califat".

En revanche, grâce à "de solides connaissances en cybersécurité", "le groupe et ses sympathisants dans le monde entier conservent toujours une présence active sur le Web", ajoute le rapport. "Ils sont plus concernés par la diffusion d'une propagande radicale et la recherche de supporters en ligne partageant leur état d'esprit, plutôt que de s'engager dans des opérations cybernétiques offensives avancées".

"Les chercheurs qui ont suivi l'activité de deux groupes pro-EI ont noté que leurs pirates n'étaient pas particulièrement compétents et présentaient des capacités réduites en matière de piratage", ajoute le rapport. "Ils étaient principalement engagés dans le vandalisme de sites web et de comptes Facebook".

Dans leur rapport "Panorama des cybermenaces 2018", les experts de ces deux groupes écrivent que "bien que la présence en ligne du groupe soit méticuleusement préservée, l'organisation et ses sympathisants ne possèdent pas de capacités cybernétiques offensives suffisantes pour causer des dommages au monde occidental, et à d'autres de ses ennemis".

