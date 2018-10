Maroc: La 11ème édition du Marathon international de Casablanca attendue pour le 28 octobre

La 11ème édition du Marathon international de Casablanca se déroulera, le 28 octobre, avec pour objectif de faire valoir les atouts de la ville dans un cadre sportif et citoyen, indique, lundi, un communiqué des organisateurs. Organisée par Casablanca Events et Animation en collaboration avec la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA) et la Ligue d'athlétisme de Casablanca, cette épreuve sportive d'envergure propose une programmation riche et un choix de quatre distances ouvertes aux amateurs et aux professionnels.

La ville de Casablanca ambitionne, à travers ce rendez-vous sportif, de promouvoir les valeurs de partage, de respect, de tolérance, et du vivre-ensemble, souligne la même source.

Outre le marathon (42,195 km), qui permettra aux coureurs de redécouvrir la ville et ses sites touristiques emblématiques, le programme prévoit aussi un semi-marathon (21,1 km), conçu aussi bien pour les coureurs débutants que pour les plus aguerris, une épreuve de 10 km, une course initiée en 2017 pour encourager les coureurs débutants et compétiteurs habitués aux petites distances, et un Kids Run, réservé aux enfants de 9 à 14 ans (samedi 27 octobre) sur un parcours sécurisé, indique la même source.

Selon les organisateurs, la nouveauté de cette édition est que le départ et l'arrivée auront lieu à proximité du Complexe sportif Mohammed V. Le «Village», point de passage incontournable de l'ensemble des participants, prendra ses quartiers sur l'esplanade de ladite enceinte sportive, à proximité de la ligne de départ.

Le digital sera omniprésent lors de cette édition. Tous les outils de communication digitale sont mis en œuvre pour faciliter l'accès à l'information et permettre le suivi de l'événement. Le site web www.casablanca-marathon.com offre ainsi aux internautes une panoplie d'informations concernant le déroulement du Marathon, le nouveau parcours et les points de ravitaillement, avec une plateforme d'inscription et de paiement en ligne.

L'application mobile «Casa Marathon», téléchargeable gratuitement sur Smartphone, est dédiée aux participants, bénévoles et supporters qui pourront disposer de toutes les informations à ce sujet avec un programme de coaching pour mieux les préparer au jour J.