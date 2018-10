Maroc: Salem Chouata, un artiste peintre émergent au talent précoce

Comment et par quoi reconnaître un peintre émergent au talent précoce ? Est-ce par les signes précurseurs de son génie imbriqués dans ses premières peintures ou ses travaux artistiques récents ?

Il y a tellement de choses qui peuvent nous donner une idée ou nous permettent de sentir ce que nous propose le peintre comme dialogue avec ses œuvres et leur message artistique.

Salem Chouata est de ceux qui, dès leurs premières peintures, nous promettent l'inédit. Quel a été le secret de sa recette prodigieuse ou de son étonnant cheminement ?

Une introspection méticuleuse dans son univers fabuleux nous a révélé le secret de sa fascination pour l'art en général et la peinture en particulier, son violent d'Ingres. Son contact permanent avec ses amis peintres contemporains et sa fréquentation assidue des ateliers de grands maîtres marocains l'ont profondément marqué et poussé à peindre. Avant de nous montrer ses peintures, il a vraiment cherché sa voie pour trouver un style le distinguant des autres. Il n'y va pas de main morte ; il sait à quoi s'en tenir, sa conception est pragmatique, sa technique a des mesures alléchantes.

Ses peintures sont tout à fait originales, spontanées et pleines de fraîcheur. Tout ce qu'on peut dire ; pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un autodidacte averti, riche de cœur et d'esprit, chantre à temps perdu, une intelligence en mouvement. Emotionnel et d'une sensibilité à fleur de peau, il peint comme il respire avec une ardeur incroyable. Ses toiles structurées à merveille, bien faites, pas trop chargées ressemblent à des partitions musicales, des compositions aériennes, émotionnelles et dosées à point. Des peintures de qualité, convaincantes et qui ne laissent guère indifférent.

Salem Chouata a tout son temps pour nous séduire et nous donner à voir le meilleur de lui-même.