Madagascar: Variété internationale - Joss Stone bientôt dans nos murs

En pleine campagne électorale, c'est une affaire dont le candidat et président sortant se serait bien… Plus »

Aux dernières nouvelles, la carrière de Joss Stone est un peu en déclin en Europe et aux Etats-Unis. Ce qui ne serait pas le cas dans son pays natal, en Angleterre, étant donné qu'elle fait partie des quelques chanteuses de soul à avoir réussi à se hisser en haut des charts ces quinze dernières années. Ce concert est aussi une opportunité de découvrir une artiste ayant une vraie envergure mondiale, mais pas seulement anglophone. La chanteuse se pose actuellement dans le jazz. Pour dire qu'elle possède un talent énorme et qu'elle n'est pas seulement un produit du « star system ». Rendez-vous donc le 25 octobre, en soirée, au KUDéTA Urban Club à Anosy. Les rares fans malgaches espèrent qu'elle assurera sa venue comme annoncée sur son site web officiel.

Début houleux. Joss Stone a aussi été au centre d'un scandale qui a bouleversé l'Amérique puritaine. En effet, la belle s'est envolée aux Etats-Unis à l'âge de 17 ans pour vivre avec un certain Beau Dozier, compositeur américain de 25 ans. Installé en Californie, le couple a été sous les feux de la loi puisque cette dernière interdisait les relations en dessous de l'âge légal de consentement. Après leur séparation, la chanteuse a continué sa carrière, en intégrant en 2011 le groupe Superheavy dans lequel se trouve Mick Jagger, Dave Stewart, Damian Marley et A. R. Rahman. Bien que les membres de cette formation soient des stars mondiales, elle n'a pas conquis le public escompté.

De son vrai nom Joscelyn Eve Stoker, la chanteuse Joss Stone, aujourd'hui âgée de 31 ans sera à Madagascar pour un concert au KUDéTA Urban Club le 25 octobre, à en croire son site web officiel. Pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse de soul britannique, ayant connu le succès dès son adolescence. Son plus grand succès reste son deuxième album sorti à l'âge de 15 ans, « Mind Body & Soul ». Elle a donc dû arrêter les études ; elle n'aurait pas eu d'ailleurs les capacités requises à cause d'une dyslexie. Ce disque a dominé les classements musicaux en Angleterre et a atteint le top 40 aux Etats-Unis. Depuis, elle a accompagné les meilleurs de la scène internationale comme Stevie Wonder, Sean Paul, James Brown, Lauryn Hill, ou encore Raphael Saadiq...

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.