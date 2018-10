Madagascar: Barea - Soutien des membres de la diaspora malgache en France

En pleine campagne électorale, c'est une affaire dont le candidat et président sortant se serait bien… Plus »

Il s'agit d'une initiative d'Eléonore Ralaivao, ancienne basketteuse de l'équipe nationale malgache de 1971 à 1981, qui s'est reconvertie au tennis. Leur mobilisation a permis de collecter la somme de deux millions d'ariary. « A ce geste de générosité viendront sans doute s'ajouter d'autres aides. Ce qui permettra sûrement à l'équipe des Barea d'envisager avec sérénité une bonne préparation en vue de leurs matchs aller et retour contre la Guinée Equatoriale. Toutes ensemble et de tout cœur, nous vous disons 'Alefa Barea !'. Et un grand merci à toutes les basketteuses membres de la diaspora malgache en France », a-t-elle confié. Cette somme a été remise au capitaine de l'équipe des Barea, Faneva Ima Andriatsima.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.